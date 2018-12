Eksplozja w hucie miedzi Głogów. Dwie osoby są ranne

Dwie osoby są ranne w wyniku eksplozji w hucie KGHM Polska Miedź S.A. w Głogowie. Do wypadku doszło o godzinie 10:30.

Huta miedzi Głogów: w wyniku eksplozji dwie osoby są ranne

Około godziny 10:35 w jednej z fabryk huty Głogów doszło do eksplozji zbiornika z gorącą wodą. W wyniku wybuchu dwie osoby zostały ranne oraz doszło do uszkodzeń urządzeń i instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika. Ranni trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.