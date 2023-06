Eksplozja pod Melitopolem. Rosjanie szukają sabotażystów

Ataki na Rosjan na południu Ukrainy

W tych okolicach okupowanego obwodu zaporoskiego coraz to dochodzi od ataków sabotażowych bądź ostrzału przy użyciu artylerii rakietowej. Na przykład we wtorek 30 maja po południu doszło do potężnej eksplozji na terenie zakładów przemysłowych Awtokolorłyt w okupowanym Melitopolu, gdzie miała znajdować się kwatera wojsk rosyjskich.