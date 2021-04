Ekspert: tymczasowe wycofanie Johnson & Johnson podważy zaufanie do szczepień

W tym czasie agencje chcą zbadać 6 przypadków rzadkiego i ciężkiego typu skrzepu krwi, które wystąpiły u osób po przyjęciu szczepionki. Według ekspertów obu instytucji, leczenie tego typu zakrzepów różni się od pozostałych. Stąd zalecenie wstrzymania stosowania preparatu do czasu dokładnej analizy potencjalnych efektów ubocznych i ich leczenia.

Firma Johnson & Johnson zdecydowała też, że opóźni wprowadzenie swojej szczepionki na rynek unijny. Według pierwotnych założeń, pierwsi pacjenci w UE mieli otrzymać preparat tego producenta w tym tygodniu. Zgodnie z umową J&J miał dostarczyć do UE w II kwartale br. 55 mln dawek swojej szczepionki.

Decyzja ws. J&J to poważny sygnał dla EMA

Zdaniem dr Tomasza Karaudy ze Szpitala Uniwersyteckiego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, decyzja Amerykanów w sprawie Johnson & Johnson to poważny sygnał dla Europejskiej Agencji Leków (EMA), która powinna jak najszybciej zająć stanowisko w tej sprawie

Według niego, wstrzymanie szczepionki, która wcześniej otrzymała pozytywną opinię EMA może przyczynić się do spadku zaufania do tej instytucji, jak i do całego programu szczepień.