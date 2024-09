Ekspert podkomisji smoleńskiej: moja praca nie potwierdziła teorii Macierewicza

Brytyjczyk Chris Protheroe w swoim życiu przebadał około 300 katastrof. Został zatrudniony przez Antoniego Macierewicza, by zbadał katastrofę smoleńską. Ale kiedy przedstawił swoje wyniki, Macierewicz najpierw miał naciskać, by je zmienił, a później ukrył jego raport, publicznie twierdząc, że potwierdza on ustalenia podkomisji. W rozmowie z TVN24 Protheroe ujawnia kulisy pracy.