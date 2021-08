Ekspert o COVID-19. "Nie ma mowy o uniwersalnym leku"

- Co to znaczy lek na COVID? Czy to jest lek, który we wczesnym etapie ma zahamować w ogóle rozwój choroby? Czy lek, który ma uzdrowić umierającego? Mówimy o chorobie tak skomplikowanej, o tak różnych etapach, że tu nie ma mowy o uniwersalnym leku - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową prof. Krzysztof Tomasiewicz, członek Rady Medycznej ds. COVID-19 oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.