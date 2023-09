Ekspert alarmuje: Mamy początek nowej fali koronawirusa

Błąd rządu? "Nadchodzący sezon widzę w szarych kolorach"

Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska podkreśla, że choć Europejska Agencja Leków zarekomendowała w sierpniu dopuszczenie do obrotu pierwszej szczepionki przeciw COVID-19 dostosowanej do podwariantu Omikron XBB.1.5, to na decyzję nadal nie zareagował polski rząd.