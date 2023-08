Nowy wariant koronawirusa już w Polsce. Ministerstwo Zdrowia milczy

Immunolog, dr Paweł Grzesiowski, napisał na Twitterze, że zgodnie z przewidywaniami, rośnie dynamika zakażeń koronawirusowych w Polsce. "Nie mamy informacji, który podtyp dominuje, ale w Europie jest już nowy wariant EG.5. A my nadal nie mamy dostępu do 5. dawki szczepionki dla wszystkich chętnych" - dodał we wpisie.