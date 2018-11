Egzotyczna podróż wiceszefa SOP do Australii. Za pieniądze podatników

Wiceszef Służby Ochrony Państwa Krzysztof Król na początku listopada spędził kilka dni w Australii. Według SOP, był tam służbowo na konferencji przedstawicieli służb z całego świata. Zdaniem naszych informatorów, wyjazd był bardziej rekreacyjny, a konferencja miała być tylko pretekstem.

O sprawie poinformowali nas zbulwersowani funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. – Proszę zapytać o wyjazd zastępcy komendanta pułkownika Krzysztofa Króla, który poleciał do Australii na konferencję ds. ochrony. Wrócił po tygodniowym pobycie. Król poleciał tam z doświadczonym funkcjonariuszem SOP, który pracował przez lata w Biurze Ochrony Rządu. To ten funkcjonariusz przedstawiał prezentacje na konferencji, a Król korzystał z uroków Australii. Wyjazd od początku wyglądał na rekreacyjny, "przykryty" sprawami służbowymi – napisali do nas anonimowo funkcjonariusze SOP.

SOP: to była międzynarodowa konferencja

Sprawdziliśmy. Wyjazd miał miejsce w dniach 1-9 listopada. Z kolei konferencja odbywała się od 4 do 7 listopada. O szczegóły zapytaliśmy biuro prasowe Służby Ochrony Państwa. Jak wynika z nadesłanej odpowiedzi przez SOP, Król oraz drugi funkcjonariusz udali się na konferencję w ramach Stowarzyszenia Służb Ochrony Osób (Association of Personal Protection Services APPS). - Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez wypracowywanie standardów działania poszczególnych służb, taktyk postepowania przy określonych zagrożeniach oraz rozwiązań organizacyjnych koniecznych dla skutecznego wykonywania zadań w obszarze ochrony osób. W tegorocznej konferencji wzięli udział przedstawiciele 30 krajów oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych m.in. Interpolu – odpisuje nam wydział prasowy SOP.

- Na koszty podroży składały się koszty biletów lotniczych (ceny z dostępnej oferty) oraz zakwaterowania w miejscu konferencji. Przeloty realizowane były liniami lotniczymi QATAR, w klasie ekonomicznej. Wszystkie noclegi były realizowane w jednym hotelu zarezerwowanym wcześniej przez organizatora konferencji – Australijską Policję Federalną - dla wszystkich uczestników. Jednocześnie było to miejsce, w którym odbywała się konferencja, a Canberra była jedynym miejscem pobytu podczas podróży służbowej miedzy wylotem i powrotem do Polski – informuje nas SOP.

Jak sprawdziliśmy, bilety w obie strony dla jednej osoby to koszt od ok. 5 - 7 tys. zł. Według SOP, funkcjonariusze lecieli w kasie ekonomicznej. Sam przelot do Australii to więc wydatek kilkunastu tysięcy złotych. Z noclegami i służbowymi delegacjami koszt wyprawy do Australii automatycznie wzrasta.