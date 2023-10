Egzekucja na ulicy. Anna zadźgana przez byłego kochanka. Niemcy wstrząśnięci

- Usłyszałem krzyki i pobiegłem do okna. To było jak egzekucja. On dźgał ją w szyję, plecy, serce, brzuch, jakby oszalał - opowiada w rozmowie z "Bildem" świadek. - To takie okropne. Wszyscy ją znaliśmy. Prosta, życzliwa kobieta. Bardzo mi przykro, że nie mogłem jej pomóc - dodaje ze łzami w oczach.