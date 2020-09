Egzamin ósmoklasisty na nowo. CKE opublikowała wytyczne. Nie będzie łatwo

Egzamin ósmoklasisty ulegnie zmianom, a w życie wejdzie w 2022 roku , o czym w środę poinformowała CKW. Ten egzamin jest obowiązkowy i musi do niego przystąpić każdy uczeń, który kończy ósmą klasę.

Egzamin ósmoklasisty na nowo. CKE opublikowała wytyczne

Jednak od 2022 roku, według nowych wytycznych CKE, do egzaminu ósmoklasisty dołączony zostanie także sprawdzian z wiedzy z czwartego przedmiotu.

Pierwszy dzień szkoły w dobie pandemii koronawirusa w Polsce. Rodzice o "stresie i lęku"

Egzamin ósmoklasisty. CKE dodaje czwarty przedmiot

Ten uczeń będzie mógł wybrać sobie sam. Jego wybór będzie jednak ograniczony do pięciu przedmiotów, które w liście wymienia CKE, a są to:

Według wytycznych CKE pod nowy egzamin ósmoklasisty, uczeń będzie musiał zadeklarować wybrany przez siebie przedmiot do 30 września 2021 roku. Po tym czasie jego zmiana nie będzie możliwa, dlatego decyzja musi być dobrze przemyślana.

Egzamin ósmoklasisty na nowo. CKE podała liczbę zadań

Ten będzie trwał 90 minut, a w zależności od wybranego przedmiotu będzie różnił się liczbą pytań. Z biologii do rozwiązania będzie 18 - 25 zadań, z chemii 20-30, podobnie na fizyce i geografii. Z kolei na egzaminie z historii uczeń będzie miał do rozwiązania od 24 do 28 zadań.