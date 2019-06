Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny – wyniki dostępne w internecie. Zobacz, na jakich stronach możesz je sprawdzić

Egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny 2019 – wyniki dostępne na stronach OKE i ZIU. Podpowiadamy, gdzie i jak można je sprawdzić.

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny – wyniki

Zgodnie z rozporządzeniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej , wyniki egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty zostały opublikowane w internecie w piątek, 14 czerwca 2019. Zaświadczenie o swoich wynikach wraz ze świadectwem ukończenia szkoły uczniowie otrzymają jednak dopiero w środę, 19 czerwca. Wyniki egzaminów są szczególnie istotne, gdyż właśnie na ich podstawie tegoroczni absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów będą przyjmowanie do szkół średnich.

Gdzie sprawdzić wyniki egzaminu?

Uczniowie, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, będą mogli sprawdzić swój wynik na odpowiedniej dla danego województwa stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej. Do zalogowania niezbędny jest login (numer PESEL) oraz hasło, które każdy uczeń otrzymał w szkole. Poniżej podaliśmy listę stron internetowych OKE, na których można sprawdzić wyniki egzaminu.

Egzamin gimnazjalny 2019 – wyniki:

Egzamin ósmoklasisty 2019 – wyniki:

Od piątku, 14 czerwca, swoje wyniki z poszczególnych przedmiotów mogą również sprawdzić absolwenci klas szkoły podstawowej. Aby to uczynić, muszą zalogować się do ogólnopolskiego systemu informatycznego ZIU (wyniku.edu.pl). Do zalogowania niezbędny będzie login oraz hasło, które każdy uczeń powinien otrzymać w szkole w środę, 12 czerwca.