Egzamin ósmoklasisty 2020. Są wyniki

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki testów, do których w czerwcu przystąpili ósmoklasiści. Uczniowie uzyskali średnio 59 proc. z języka polskiego i 46 proc. z matematyki.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły, a jego wynik jest brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku uczniowie wyjątkowo przystąpili do egzaminu w czerwcu, a nie w kwietniu. Było to związane z epidemią koronawirusa.

Wybierając język obcy uczniowie najczęściej przystępowali do egzaminu z języka angielskiego, z którego średnio uzyskali 54 proc. Aż 17 proc. uczniów przystępujących do egzaminu z tego języka otrzymało wynik zbliżony do maksymalnego.

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu będzie przekazywane absolwentom w piątek od godziny 10. Sposób przekazania zaświadczenia wybiera dyrektor placówki, w której odbywał się egzamin.

Do wtorku 4 sierpnia, do godziny 15 absolwenci mają czas na to, by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Wyniki egzaminów można sprawdzić na stronie https://wyniki.edu.pl/login używając hasła otrzymanego od dyrekcji szkoły.

Akcja WP dla Powstańca. Paweł Rabiej wspominał zeszłoroczne wydarzenie