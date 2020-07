Wyniki matur 2020. Gdzie i kiedy sprawdzić wyniki?

Gdzie sprawdzić wyniki matur 2020?

Tegoroczni maturzyści muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Wyniki matur 2020 dostępne będą od 11 sierpnia. Będzie je można sprawdzić w internecie na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Aby zobaczyć swoje wyniki, należy to zrobić 11 sierpnia między godzinami 8:00 a 10:00.

Wyniki matur 2020. Jak sprawdzić wyniki?

Każdy uczeń, który zdawał maturę, ma też prawo zobaczyć swoją pracę maturalną. Należy to jednak wcześniej zgłosić do OKE, ponieważ obowiązują pewne procedury.

Wyniki matur 2020. Kto zdał maturę?

Wyniki matur 2020 wskażą, kto w tym roku zdał egzamin dojrzałości, a kto powinien go powtórzyć. Aby zdać maturę, uczeń musi mieć minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Nie wlicza się w to wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru. Ten jest natomiast brany pod uwagę przy rekrutacji na studia.