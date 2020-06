Egzamin ósmoklasisty 2020. Dziś język polski

We wtorek rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty 2020. Weźmie w nim udział około 347 700 uczniów z ok. 12 400 tys. szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych. Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty CKE we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 137 różnego rodzaju arkuszy. Egzamin ósmoklasisty potrwa do 18 czerwca.