Matura 2020. Będzie ogólnopolska powtórka matury z języka polskiego? Szef MEN zabrał głos w tej sprawie

Z ponad miesięcznym opóźnieniem, z powodu pandemii koronawirusa, tegoroczni maturzyści przystąpili do zdawania egzaminów maturalnych. W poniedziałek zmagali się z pisemną maturą z języka polskiego. Po zakończeniu egzaminu podstawowego pojawiły się jednak informacje o możliwym przecieku na Podlasiu, dotyczącym rozprawki na temat z "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego .

Matura 2020. Ewentualny przeciek maturalny na Podlasiu

Na Twitterze administratorzy profilu "Emocje w sieci", którzy badają trendy w sieci, poinformowali, że od godziny 7 do 9 rano w poniedziałek 8 czerwca na Podlasiu był zauważalny wyraźny wzrost wyszukań dotyczących "Wesela".

Ponad dwie godziny przed rozpoczęciem egzaminu do wyszukiwarki internetowej głównie w województwie Podlaskim zaczęto wpisywać "wesele elementy fantastyczne" i "wesele fantastyka". Później wpisywano także cały temat tegorocznej matury, czyli: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów 'Wesela'".