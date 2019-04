Egzamin gimnazjalny niezagrożony? „Kilka tysięcy osób” chętnych do pomocy przy organizacji egzaminów

Egzamin gimnazjalny ma się rozpocząć już w środę 10 kwietnia. Minister Zalewska „wierzy głęboko”, że przeprowadzenie egzaminów nie jest zagrożone, ponieważ rząd zadziałał wcześniej i opracował nowe przepisy, które pozwolą na uzupełnienie braków w komisjach.

Egzamin gimnazjalny się odbędzie? Zalewska uspokaja

Minister Zalewska w radiowej Jedynce zapewniała, że do kuratoriów oświaty zgłosiło się już kilka tysięcy osób, które wyraziły chęć pomocy przy przeprowadzeniu egzaminów gimnazjalnych. Zalewska podkreśliła również, że "szanując wolę strajkujących do tego, by strajkować" zostało wprowadzone rozporządzenie, dzięki któremu w komisjach egzaminacyjnych mogą zasiadać nauczyciele z innych szkół oraz osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne. Chętni, którzy chcą i mogą pomóc w przeprowadzeniu egzaminów gimnazjalnych oraz ósmoklasisty mogą zgłaszać się do wtorku do północy.