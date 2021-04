Egipt. Po kilku dniach rozładowano "korek" statków przed Kanałem Sueskim

Pod koniec marca Kanał Sueski został zablokowany przez kontenerowiec Ever Given. Do czasu jego udrożnienia na początku tygodnia, na przeprawę tym ważnym szlakiem ustawiła się kolejka 422 statków różnego typu. W sobotę przez Kanał przeprawiły się ostatnie z nich. Ruch znowu odbywa się normalnie.

Egipt. Po kilku dniach rozładowano "korek" statków przed Kanałem Sueskim Źródło: PAP , Fot: Mohamed Hossam