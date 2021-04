Limit w kościele przekroczony o 240 osób. Mandat? 20 złotych

Może to budzić zdumienie, gdyż w przypadku braku maseczki zasłaniającej nos i usta grozi mandat nawet do 500 złotych. Podobnie jest również w przypadku łamania innych obostrzeń. We Wrocławiu mundurowi skontrolowali nielegalnie działającą siłownię. Właściciele zostali oskarżeni o "sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób", za co grozi do 8 lat więzienia.