Efekt wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA? Po przylocie do Polski zaplanował ważne spotkanie

Spotkanie odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Ok. godziny 11.30, czyli bezpośrednio po przylocie prezydenta Polski z Waszyngtonu. Okazją do spotkania jest przypadające w tym roku 30-lecie gospodarczych relacji polsko-amerykańskich. Według ustaleń WP, w spotkaniu weźmie udział ok. 20 przedstawicieli największych firm amerykańskich inwestujących od lat w Polsce. Nieoficjalnie w spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele sektora informatycznego, medycznego, przemysłowego, wojskowego i lotniczego.