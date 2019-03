Efekt obietnicy Morawieckiego. Mosty? Policzycie je na palcach jednej ręki

Wygląda na to, że większość z planowanych inwestycji z programu Mosty Plus pozostanie tylko kropką na mapie. Jak podało Ministerstwo Infrastruktury, wniosek o budowę mostu złożyły tylko cztery samorządy.

Tymczasem premier Mateusz Morawiecki tak bardzo się starał. W maju 2018 roku ogłosił: - Chcemy budować mosty po to, żeby łączyć Polskę, chcemy tworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych ośrodków, dla ośrodków powiatowych. Inwestycje, miejsca pracy są dla nas bardzo ważne - usłyszeliśmy podczas ogłoszenia programu Mosty Plus.