Efekt "babciowego". Czesne poszło do góry

Aktywny Rodzic, czyli tzw. "babciowe", to program przyznający rodzicom 1500 zł, które mogą być przeznaczone na żłobek. Rodzice są jednak zszokowani, gdyż po wprowadzeniu świadczenia ceny żłobków w wielu miejscach gwałtownie podskoczyły.

Obecnie czesne wynosi 1 182,50 zł, a od 1 stycznia ma wzrosnąć do 2 001,71 zł. Cichy przekonuje jednak, że rodzice i tak będą zyskowni. Do żłobka dopłaca bowiem gmina, a do tego dochodzi "babciowe".