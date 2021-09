Echa orędzia von der Leyen. Jaki docenia szefową KE, Biedroń przeciwnie. Dwugłos europosłów

- To były hasła, zaklęcia, tu nie było nic nowego. Oczywiście, pewna aluzja jest, bo trzeba było jakoś zaspokoić pewne oczekiwania posłów Parlamentu Europejskiego przeciwnych polskiemu rządowi, w tym europosłów polskiej opozycji. Von der Leyen musiała taki gest zrobić. Ale było to wyjątkowo łagodne w stosunku do tego, co ona i inni urzędnicy UE do tej pory na nasz temat mówili przed Parlamentem Europejskim - komentuje Patryk Jaki.