E-dowód coraz popularniejszy. Można go otrzymać w każdej chwili. Za darmo

Już ponad dwa miliony Polaków posługuje się nowymi dowodami osobistymi z warstwą elektroniczną, czyli e-dowodami. Wniosek o nowy dowód może złożyć każdy. Najszybciej można to zrobić przez Internet.

E-dowód, bo tak nazywany jest dowód z warstwą elektroniczną, to wciąż przede wszystkim dokument potwierdzający tożsamość. Teraz dodatkowo daje możliwość potwierdzenia tej tożsamości także cyfrowo. Jest bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

W dowodzie jest umieszczony elektroniczny chip, w którym zawarte są wszystkie potrzebne dane. Podpis elektroniczny uruchamiany jest na życzenie właściciela dokumentu. W kontakcie z urzędem jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Można go też używać do załatwiania wszystkich innych spraw online – z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. To np. podpisanie umowy na odległość.

Nowe dowody są obsługiwane kodem PIN, tak jak karty płatnicze – dokładnie są to dwa kody. Są potrzebne do tego, by za pomocą e-dowodu móc się uwierzytelniać i podpisać. Czterocyfrowy PIN pozwala na zalogowanie się do e-usług. Sześciocyfrowy – do złożenia podpisu elektronicznego. Kody nadawane są w urzędzie, w trakcie wydawania dokumentu.