Dziwisz porównał śmierć Jana Pawła II do pandemii

Zdaniem wieloletniego sekretarza papieża Polaka, pandemia wywołała zbliżony efekt do śmierci Jana Pawła II.

- Zatrzymała świat i skłoniła do tego, by wrócić do najważniejszych, a często zapomnianych wartości, które sprawiają, że możemy poczuć się siostrami i braćmi – wskazał w wywiadzie z PAP.