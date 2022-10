Dzisiaj go zabiją. Apelacja ostatniej szansy odrzucona w Oklahomie

Przypadek Benjamina Cole'a

Mężczyzna został skazany na karę śmierci za zbrodnię, którą dokonał na swoim własnym dziecku. W drastyczny sposób pozbawił życia swoją dziewięciomiesięczną córeczkę. Uznaje się, że zabił on niemowlę, wyginając je do tyłu i tym samym łamiąc mu kręgosłup. Skazany przyznał się do popełnionego czynu, tłumacząc swoje zachowanie tym, że był zdenerwowany, bo jego dziecko głośno płakało. On z kolei w tym czasie był zajęty grą wideo. Wnosząc o apelację, adwokaci skazanego również nie zaprzeczali temu, że Benjamin Cole jest winny. Twierdzili natomiast, że mężczyzna cierpi na poważną chorobę psychiczną, która miałaby być efektem uszkodzenia mózgu. Jego zły stan zdrowia rzekomo pogorszył się w trakcie pobytu w więzieniu.