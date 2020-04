Dziś Niedziela Palmowa. W tym roku inna niż wszystkie

Koronawirus w Polsce. Niedziela Palmowa inna niż wszystkie

Dziś kościół katolicki obchodzi uroczystość Niedzieli Palmowej. Święto to rozpoczyna tzw. Wielki Tydzień i kończy 40-dniowy okres Wielkiego Postu. To jedno z najstarszych świąt w tradycji Kościoła. Niedziela Palmowa obchodzona jest na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jednocześnie jest ona zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, czyli świąt wielkanocnych. Dodajmy, że w kalendarzu chrześcijańskim jest świętem ruchomym, przypadającym na siedem dni przed Wielkanocą. Tego dnia wierni przynoszą do kościołów do poświęcenia palemki- zwyczaj wprowadzony został dopiero w XI wieku.