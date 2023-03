Dziś ma ruszyć proces znanego aktora Jerzego Stuhra

"Przede wszystkim przyznał się do tego, że prowadził pojazd, będąc pod wpływem alkoholu. Wynikało to z faktu, że był wcześniej umówiony z pewną osobą, która przypomniała mu o tym spotkaniu nagle, on zapomniał o tym spotkaniu w związku z tym, czując się dobrze po kilku godzinach od spożycia alkoholu, wsiadł do samochodu i jechał na to spotkanie" - relacjonował po przesłuchaniu aktora, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko.