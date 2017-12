Dżihadyści znów zaatakują. Ataku można spodziewać się w Sylwestra

Dżihadyści opublikowali film, w którym zapowiadają ataki w Europie w okresie świąteczno-sylwestrowym. Zaatakują imprezy, kościoły i wykoleją pociągi. Zachęcają do mobilizacji tzw. samotne wilki.

Bojownicy wezwali do mobilizacji także tzw. samotne wilki. Zachęcają ich do przeprowadzania zamachów w noc sylwestrową i w kościołach bez względu na obecność dzieci. Zapowiedzieli także wykolejenie pociągów, a co najważniejsze wskazali konkretne lokalizacje, gdzie zamierzają uderzyć. Są to m.in. Edynburg, Londyn, a także kilka miast we Francji oraz w Niemczech.