Dżihadyści w Aleppo. Rebelianci weszli do kolejnej prowincji

Po zdobyciu Aleppo, rebelianci liczący tysiące bojowników, bez większego oporu ze strony sił rządowych zajęli miasta i wsie w prowincji Hama. W sobotę wieczorem wkroczyli do stolicy tej prowincji miasta Hama. Prowincja ta była pod kontrolą rebeliantów do 2016 r., kiedy to zostali wyparci przez syryjskie wojsko.