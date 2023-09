"Dziewczyny z kalendarza" w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Ten spektakl bawi, zachwyca i chwyta za serce

Trudno było przeoczyć to wydarzenie. Plakaty zapowiadające musical wiszą w całym mieście, a wejście na dużą scenę ozdobione jest bramą ze słoneczników – prawdziwym symbolem "Dziewczyn z kalendarza". Jednak tym, co w sobotni wieczór ściągnęło tłumy do gmachu Teatru Muzycznego w Gdyni, był przede wszystkim talent reżysera, Jakuba Szydłowskiego, który na musicalach zjadł zęby, a także kunszt artystów tej sceny. Nastrój podczas uroczystej prapremiery w pełni odpowiadał klimatowi tej niezwykłej opowieści – nie zabrakło wielu momentów śmiechu, ale także wzruszeń. Z całą pewnością można mówić o sukcesie, bo choć nie było to takie oczywiste, już po pierwszych minutach publiczność nie miała wątpliwości, że autentyczna historia grupy angielskich gospodyń domowych w pełni nadaje się na musicalową scenę. Obejrzałam to przedstawienie z zapartym tchem i wyszłam z teatru z poczuciem dużego niedosytu, bo choć trwało aż trzy godziny, chętnie zostałabym z bohaterkami jeszcze dłużej.