Dziennikarze TVP Info nadają w sieci. Wdarli się do gabinetu prezesa

Pracownik TVP wdarł się do gabinetu prezesa

Pracownicy TVP z mikrofonem i kamerą postanowili wtargnąć do gabinetu prezesa, gdzie przebywał przewodniczący Zemła. Próbowano im w tym przeszkodzić, tłumaczono, że nie wolno tam wchodzić. - Ale my chcemy rozmawiać z prezesem - stwierdzili. - Nie ma prezesa - tłumaczyła stojąca przed drzwiami młoda kobieta. Pracownik TVP próbował odepchnąć ją siłą. Na pomoc ruszył jej obecny przy tym zamieszaniu mężczyzna. To jednak nie zatrzymało pracowników TVP, wtargnęli do gabinetu siłą.