Dziennikarze będą mogli pracować przy granicy. Rząd przyjął projekt nowelizacji

Wcześniej o szczegółach nowych rozwiązań informował w rozmowie z TVP wiceszef MSWiA Błażej Poboży. - W projekcie, który wychodzi z MSWiA, jest założenie mówiące o tym, że w konsultacji ze Strażą Graniczną będzie wydawane coś na kształt akredytacji. Oczywistym jest, że jeżeli w danym miejscu będziemy mieli do czynienia z nasilonymi prowokacjami lub zaczną się tam inwestycja strategiczne związane z budową zapory, to trudno mi sobie wyobrazić, by tam byli dziennikarze, ale co do zasady będą wpuszczani na obszar przygraniczny - przekazał polityk.