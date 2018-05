Dziennikarz zapytał gościa z NATO o niepełnosprawnych. Nie takiej odpowiedzi się spodziewał

W Warszawie rozpoczęło się Zgromadzenie Parlamentarne NATO. Podczas konferencji dziennikarz TVN zapytał przewodniczącego Paolo Alliego czy wie, że na terenie Sejmu trwa protest. Poprosił również o komentarz do sytuacji. Ale chyba spodziewał się innej reakcji.

- Czy wiedzą panowie, że trwa protest osób niepełnosprawnych w Sejmie , czy wiedzą państwo, co się dzieje obecnie w polskim parlamencie, jaka jest państwa opinia? - skierował swoje słowa do posła Marka Opioły i przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Paolo Alliego.

Poseł PiS zapewnił, że wie o proteście i "w jego przekonaniu nie będzie to miało żadnego wpływu" na pracę zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego również nie miał problemu z odpowiedzią na to pytanie.

- Czytałem otwarty list, który został skierowany do kilku urzędników, mnie w to włączając. Muszę powiedzieć, że w każdym kraju dzieją się debaty na ten temat. Mamy to również i we Włoszech. To dzieje się regularnie - stwierdził Alli.