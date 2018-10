Dziennikarz zamordowany. Światowi liderzy chcą wyjaśnień

Po dwóch tygodniach od zabójstwa dziennikarza Jamala Khashoggiego wciąż niewiele wiemy o szczegółach sprawy. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini i prezydent USA Donald Trump są zniecierpliwieni. - Chcemy wiarygodnego i transparentnego dochodzenia - mówią.

Dziennikarz Khashoggi krytykujący w ostatnim czasie władze Arabii Saudyjskiej zginął we wtorek 2 października . Mężczyzna odwiedził konsulat w Stambule w celu załatwienia formalności i już z niego nie wyszedł.

"Dlatego Unia Europejska, podobnie jak jej partnerzy, nalega na potrzebę przeprowadzenia dokładnego, wiarygodnego i transparentnego dochodzenia, rzucając właściwe światło na okoliczności zabójstwa i gwarantując rozliczenie wszystkich odpowiedzialnych za to" - cytuje słowa szefowej unijnej dyplomacji portal polsatnews.pl.

"Pilnie potrzebne jest dokładne, międzynarodowe śledztwo, by zbadać dowody i wyjaśnić okoliczności związane ze śmiercią Jamala Khashoggiego" - napisał z kolei na Twitterze szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani.

Trump: Sankcje są możliwe

Zapowiedział, że aby jak najszybciej poznać prawdę, będzie współpracował również z Kongresem. Na pytania o ewentualne sankcje był jednak powściągliwy. Nie wykluczył tego typu konsekwencji wobec Arabii Saudyjskiej, ale ewidentnie chciałby uniknąć anulowania zamówień wojskowych. Jak zaznacza, nie tylko wiązałyby się one z utratą miliardów dolarów, ale również tysięcy miejsc pracy.

15-osobowy zespół saudyjskiech zabójców?

