Arabia Saudyjska przyznaje: "Khashoggi zabity w konsulacie w Turcji"

Po dwóch tygodniach urzędnicy Arabii Saudyjskiej potwierdzają wreszcie, że krytyczny wobec ich władzy dziennikarz Jamal Khashoggi został zabity w konsulacie w Stambule. Nie zdradzają jednak, gdzie znajduje się w tej chwili ciało ofiary.

Szczegóły komunikatu władz w Rijadzie przekazano dziennikarzom za pośrednictwem oficjalnej saudyjskiej agencji prasowej Spa. Czytamy w nim, że dziennikarz zginął "podczas kłótni i bójki, do jakiej doszło w konsulacie między nim a wieloma osobami".

15-osobowy zespół zabójców?

Khashoggi zaginął we wtorek 2 października. Mężczyzna odwiedził konsulat w Stambule w celu załatwienia formalności w związku ze swoim nadchodzącym małżeństwem. W ciągu kilku godzin od śmierci Khashoggiego do internetu trafił film z kamery przemysłowej pokazującej, jak wszedł do konsulatu i już z niego nie wyszedł.