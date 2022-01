Dziennikarz z Kazachstanu ostrzega przed zaostrzeniem konfliktu

Winiawski: Gospodarka Kazachstanu wymaga reformy tak jak system polityczny

W ramach Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym Rosja potwierdziła wysyłanie do Kazachstanu "pokojowego wojska". Do misji włączył się również Tadżykistan. Zdaniem Winiawskiego nie jest to powód do wytchnienia.