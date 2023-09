"Jak panu nie wstyd". Krzyki na wiecu Tuska po pytaniu od TVP

- Czym pan zadał to pytanie politykom PiS-u. Pytam się teraz przedstawiciela TVP Info, który uważa siebie za dziennikarza Telewizji Publicznej. Czy zgodnie z obowiązkami konstytucyjnymi i ustawowymi zadał pan pytanie politykom rządzącym o wpuszczenie przez nich 300 tys. imigrantów z Afryki i Azji? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Komu pan zadał te pytanie, nazwiska tych polityków i nazwę audycji. Proszę odpowiedzieć - apelował Tusk. Piechota mu odpowiedział, że "nie rozmawiał z tymi politykami na ten temat". - To przynajmniej proszę nie udawać obiektywnego dziennikarza - zakończył ten wątek Tusk.