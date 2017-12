Dziennikarz odchodzi z Agory. Poszło o mobbing

Michał Wybieralski został przez swoje współpracowniczki oskarżony o molestowanie, mobbing a nawet gwałt. Swoje szokujące wyznania kobiety ujawniły w liście. Wewnętrzna komisja Agory oceniła już, że Wybieralskiego należy zwolnić, ale teraz jego odejście jest pewne.

Aferę spowodował list, w którym osiem kobiet ujawniło, że padły one ofiarą molestowania, mobbingu, a nawet gwałtu. Jako sprawców wskazały szefa wydawców portalu wyborcza.pl Michała Wybieralskiego oraz Jakuba Dymka z "Krytyki Politycznej". Dziennikarze mieli używać w stosunku do kobiet takich zwrotów jak: "wsadzić ci język w ci…ę", "będzie ruch…ne", jeden z nich proponował "pijaństwo i seks".

"Decyzja jest nieodwołalna"

Wcześniej już dziennikarz przeprosił za swoje zachowanie. - Przepraszam wszystkie osoby - autorki tekstu i inne osoby, jeśli takie są - które poczuły się urażone, molestowane czy prześladowane przez moje wypowiedzi czy zachowania - powiedział Wybieralski. Jednocześnie stwierdził jednak, że list jest "oskarżycielski" i dotyczy "dotyczy prywatnej, obyczajowej, intymnej sfery (...) życia". - Nie ma we mnie zgody na to, by trwający publiczny osąd prywatnego życia przekreślił mój dorobek zawodowy - podsumował.