Dziennikarka skrytykowała Agatę Dudę. I się zaczęło: "prostytutka, lewacka feministka, Żydówa"

Weronika Książek wytknęła pierwszej damie że milczy w sporze z Izraelem, mimo że sama pochodzi z żydowskiej rodziny. Na dziennikarkę wylała się fala hejtu. - Tylko zapytałam, czy nie przeszkadza jej, że narodowcy usiłują skakać najważniejszym osobom w państwie po głowach – mówi dziennikarka.

Opinia Weroniki Książek na temat Agaty Dudy w kontekście sporu o ustawę dotyczącą karania m.in. za "polskie obozy śmierci" wywołała burzę w internecie. Dziennikarka opublikowała ją w portalu strajk.eu. Nawiązując do żydowskich korzeni pierwszej damy, Książek pytała ją, dlaczego milczy w sprawie, która dotyka jej bliskich. "Czy rozumie Pani, że właśnie kazano Pani spakować manatki? Że oni krzyczeli do Pani rodziny, do Pani bliskich, do ludzi, którzy Panią wychowali?" – pisze dziennikarka.