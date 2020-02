Dziennikarka Małgorzata Walczak odchodzi z TVP. Decyzja po materiale "Wiadomości" o Kindze Rusin

"Czas znowu pożegnać się z TVP... Podobno do trzech razy sztuka. Ten będzie trzeci... W czerwcu 2019 roku, po trzech latach przerwy wróciłam do TVP Info, do ludzi, których znałam od lat, fantastycznych operatorów, dźwiękowców, inżynierów wozów transmisyjnych, wydawców, podwydawców, producentów... Poznałam nowych reporterów info, których naprawę polubiłam. Niestety to jak w 'Wiadomościach' przedstawia się osobę, którą kocham i z którą jestem, jest dla mnie nie do zaakceptowania" - napisała na Instagramie Małgorzata Walczak.