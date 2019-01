"Dziennik Łódzki": Pijany policjant spowodował wypadek w sylwestra

Policjant z łęczyckiej drogówki spowodował kolizję w Borucicach (woj łódzkie). Jak wynika z informacji "Dziennika Łódzkiego", funkcjonariusz był pod wpływem alkoholu. Chociaż świadkami wypadku było około 30 osób, policja i prokuratura mają wątpliwości, czy samochodem kierował policjant.

Do kolizji doszło w sylwestra, ok. godz. 18.30 w miejscowości Borucice (gm. Grabów). Z nieustalonych przyczyn auto, którym kierował policjant z łęczyckiej drogówki, zjechało z drogi i uderzyło w drzewo - donosi "Dziennik Łódzki". Samochód uszkodził też część ogrodzenia. Z informacji dziennika wynika, że kierowca był pod wpływem alkoholu. Został lekko ranny i trafił do szpitala, skąd szybko wyszedł. Prokuratura bada sprawę, a komendant zawiesił funkcjonariusza w czynnościach służbowych.

"Nie był w stanie sam stać"

- Gdy wyszedłem, zobaczyłem opla astrę. Przód auta był na słupku i kręciły się przednie koła. Gdy otworzyłem drzwi, on wybełkotał „pomóż mi”. Od razu go poznałem. Ktoś z młodzieży wezwał pogotowie. Kierowca na początku nie reagował na to, co do niego mówimy. Nie chciał wyjść z auta. Wyciągnąłem go z kolegą, ale nie był w stanie sam stać. Najpierw myślałem, że ma coś z kręgosłupem. Potem zorientowałem się, że był aż tak bardzo pijany. To samo powiedział sanitariusz. Posadziliśmy go więc na kocu, a on od razu zasnął -powiedział dziennikowi jeden ze świadków.