Dzień Zwycięstwa w Rosji. Biały Dom o "dezinformacji Putina"

Podkreślił, że Zełenski rozumie niepokój swoich ludzi, do Rosjan zwraca się w ich języku, wystąpił przed Kongresem USA, a zwracając się do narodów Europy i do ONZ, "skłonił świat, by działał szybciej i posuwał się dalej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać". Przypomniał sankcje nałożone na Rosję, porzucenie przez Niemcy projektu Nord Stream 2, starania UE na rzecz energetycznej niezależności od Rosji oraz debatę w Szwecji i Finlandii nad przyłączeniem się do NATO.