Dzień Wagarowicza 2019. W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny wypada Dzień Wagarowicza. Co to za święto?

Dzień Wagarowicza 2019. W czwartek, 21 marca wypada Dzień Wagarowicza. Jakie zwyczaje wiążą się z wagarowaniem w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny?

Dzień Wagarowicza 2019 – co to za święto?

Dziś, we czwartek 21 marca 2019 obchodzimy Dzień Wagarowicza . Pokrywające się z pierwszym dniem kalendarzowej wiosny , nieformalne święto dla wielu uczniów jest pretekstem do wagarowania. Chociaż Dzień Wagarowicza wcale nie zwalnia z obowiązku szkolnego, młodzież często preferuje obchodzenie przyjścia cieplejszej pory roku na świeżym powietrzu, z dala od szkolnych murów. Z tego powodu 21 marca wiele placówek edukacyjnych decyduje się na prowadzenie „luźnych lekcji ”, organizację apeli, konkursów edukacyjnych oraz wycieczek, które miałby powstrzymać nieletnich od spacerów bez opieki.

Dzień Wagarowicza – gdzie jest obchodzony?

Wiadomo, że sam wyraz „wagary” wywodzi się z języka łacińskiego i można go tłumaczyć jako „włóczyć się”. W Polsce ten zwrot zyskał na popularności na przełomie XIX i XX wieku, chociaż na początku posługiwano się formą „wagusy”. Dzień Wagarowicza obchodzony jest głównie w Polsce, a poza jej granicami, tylko w niektórych regionach Litwy. Za granicą taka forma celebrowanie pierwszego dnia wiosny nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Być może miał na to wpływ fakt, że w wielu krajach drzwi do szkół w godzinach zajęć są dokładnie pilnowane, a w tym czasie w miejscach publicznych istnieje zakaz swobodnego przemieszczania się osób nieletnich.