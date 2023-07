Dzień po wyjeździe Zełenskiego premier Bułgarii ogłasza

- To nie jest konflikt, lecz wojna - powiedział Zełenski. - Gdyby to był konflikt, naszego kraju nie opuszczałyby miliony ludzi. Na naszym terytorium toczy się wojna - podkreślił ukraiński przywódca. - Co by pan zrobił, gdyby - nie daj Bóg - był pan na moim miejscu i nie pomagaliby wam (...) ludzie, którzy mają takie same wartości jak wasze? Powiedzielibyście Putinowi: bierz bułgarskie terytorium? - zapytał Zełenski.