Dzień Nauki Polskiej. To pierwsze takie święto

Dzień Nauki Polskiej to nowe święto w polskim kalendarzu. Z tej okazji w Toruniu zorganizowano specjalną galę.

19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Wprowadzenie tego święta to inicjatywa grupy posłów PiS. Ich celem było ustanowienie nowego święta państwowego, który "stanie się wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa". Na początku lutego prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie wprowadzenia nowego święta.

Jak pisaliśmy wcześniej, Dzień Nauki Polskiej jest świętem narodowym, ale nie kolejnym dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że w dniu święta polskiej nauki czynne będą sklepy, do pracy pójdą również lekarze, bankierzy oraz pracownicy biurowi i fizyczni. Jest to zwykły dzień niewiele różniący się od innych w kalendarzu. W Dzień Nauki Polskiej będą czynne również szkoły.