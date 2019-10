Dzień Nauczyciela 2019. Życzenia i wierszyki dla nauczycieli z okazji ich święta

Dzień Nauczyciela już dziś, w poniedziałek 14 października. Z tej okazji przygotowaliśmy listę życzeń oraz śmiesznych wierszyków.

Dla Nauczyciela sprawa to błaha, Pamiętać, ile oczu ma mucha, Wiedzieć jak zadaniu sprostać, I jak przez labirynt się przedostać. Jednak my, uczniowie, to małe owieczki, Które wciąż wierzą w ojców bajeczki, Które się uczą, owszem, lecz także Błądzą myślami po świecie, a jakże!

Życzę naszej drogiej Pani,

by każdy dzień był miły dla niej,

by ranny budzik srebrne dźwięki układał dla niej w takt piosenki,

by zaczynała dzień wesoła i żeby znikła zmarszczka z czoła,

by wiatr jej pachniał, śmiech jej szumiał,

by każdy w klasie ją rozumiał.