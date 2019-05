Dzień Matki 2019 – życzenia i zabawne wierszyki na Dzień Mamy 2019

Dzień Matki w Polsce obchodzony jest zawsze 26 maja. Już dzisiaj nie wypada zapomnieć o święcie mam. Jeżeli szukasz krótkich życzeń w formie SMS-a, poniżej znajdziesz kilka propozycji.

Dzień Matki 2019 – zabawne życzenia na Dzień Mamy

Żyj nam Mamo wiele lat, bo bez Ciebie smutny świat. Bądź szczęśliwa i radosna, niechaj w Twoim sercu zawsze gości wiosna. Uśmiechaj się do świata, on Ci umili Twego życia lata. Kocham Cię Mamo !

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!