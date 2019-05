Dzień Matki 2019 – życzenia i wierszyki na Dzień Mamy 2019

Dzień Matki w Polsce zawsze wypada 26 maja. Oznacza to, że już jutro nie wypada zapomnieć o złożeniu życzeń każdej mamie. Jeżeli szukasz zabawnego wierszyka lub tradycyjnych życzeń na Dzień Matki, poniżej prezentujemy kilka propozycji.

Dzień Matki 2019 – tradycyjna życzenia na Dzień Mamy

Dzień Matki 2019 – rymowanki i wierszyki na Dzień Mamy

Szczęścia, zdrowia, pomyślności, samych w życiu chwil radości, żadnych smutków, trudów, łez, niech się spełni to, co chcesz! Kochana Mamo żyj STO lat!

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!