Dzień Matki 2019 – Wyjątkowe życzenia na Dzień Mamy. Rymowanki i klasyczne życzenia

Dzień Matki już jutro. Jeżeli szukasz życzeń, które w ten wyjątkowy dzień mógłbyś przekazać mamie, poniżej znajdziesz kilka propozycji.

Dzień Matki 2019 – rymowane życzenia na Dzień Mamy

Kochana Mamo! Niech ten radosny dzień na zawsze Twe troski odsunie w cień. Niech się śmieje do Ciebie świat, blaskiem szczęśliwych i długich lat!

Szczęścia, zdrowia, pomyślności, samych w życiu chwil radości, żadnych smutków, trudów, łez, niech się spełni to, co chcesz! Kochana Mamo żyj STO lat!

W kalendarzu Święto Matki z życzeniami śpieszą dziatki. Ja Ci mamo dziś w podzięce za Twe trudy daję serce i przepraszam za me psoty, za wybryki i kłopoty.

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!