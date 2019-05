Dzień Matki 2019 – wyjątkowe wierszyki, rymowanki i życzenia na Dzień Mamy

Dzień Matki już dzisiaj. 26 maja swoje święto mają wszystkie mamy. Jeżeli szukasz jeszcze odpowiednich życzeń na Dzień Mamy, poniżej znajdziesz kilka propozycji.

Dzień Matki 2019 – rymowanki na Dzień Mamy

W kalendarzu Święto Matki z życzeniami śpieszą dziatki. Ja Ci mamo dziś w podzięce za Twe trudy daję serce i przepraszam za me psoty, za wybryki i kłopoty.

Choć serduszko moje małe,

Tobie dziś oddaje całe.

byś na zawsze pamiętała

I podziękę moją znała.

Za to wszystko coś zrobiła,

Za to żeś mnie urodziła,

I że byłaś mą ostoją,

Za to żeś jest matką moją.

Ślę życzenia a nie kwiatki

Oraz miłość na Dzień Matki.